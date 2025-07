Risveglio imbiancato in Val Senales, la neve spunta a 3.250 metri

MeteoWeb

Il risveglio in Val Senales regala uno spettacolo suggestivo: un paesaggio immacolato ricoperto di neve. Questa mattina, dalla piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, che svetta sulla cima Grawand del Ghiacciaio Val Senales a 3.251 metri di quota, le nuvole si sono diradate, lasciando emergere le vette avvolte da un manto di neve fresca caduta durante la notte. Situata a soli 10 km da Merano, la Val Senales è una valle laterale della Val Venosta, incastonata nelle Alpi Retiche meridionali, poco a Sud della catena alpina principale e del confine con l’Austria. Dalla stazione a monte della Funivia del Ghiacciaio, un percorso tra rocce e solide scale in acciaio conduce alla terrazza panoramica: da qui, nelle giornate più limpide, lo sguardo può spaziare a 360° fino a raggiungere persino il Mar Adriatico.

