Ritrovato Allan, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia

Il piccolo Allan Bernard Ganao, bambino di 5 anni di origine filippina scomparso venerdì notte da un campeggio a Latte, una frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato ed è in buona salute. Dopo la sua sparizione, le uniche tracce disponibili erano le immagini di una telecamera che lo mostrava con una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Si presume che Allan si sia allontanato approfittando di un momento di distrazione del padre. Dopo 36 ore di ricerche intensive, condotte con l’aiuto di numerosi volontari, il bambino è stato individuato in un casolare, dove probabilmente si era nascosto in attesa di aiuto.

“Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia“: così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Fabio Ciciliano, si è congratulato ed ha espresso la sua gioia a nome di tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile per il ritrovamento del piccolo Allan Bernard Ganao: “Grazie ai volontari di protezione civile che, nel corso delle ricerche, hanno ritrovato il bambino. Un lavoro di grande sinergia per il quale ringrazio gli operatori delle forze dell’ordine e tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni“.