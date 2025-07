Robotaxi Tesla al debutto a San Francisco: partenza già nel weekend

MeteoWeb

Tesla si sta preparando a lanciare il suo servizio di robotaxi a San Francisco già questo fine settimana. Lo riporta Business Insider, citando una nota interna dello staff. Tesla ha affermato che la sua tempistica per il lancio è stata anticipata e che il servizio potrebbe essere lanciato già oggi. Alcuni proprietari di Tesla riceveranno degli inviti per utilizzare il servizio. L’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, ha spostato l’attenzione di Tesla verso robot e taxi a guida autonoma per contrastare il calo delle vendite della vecchia gamma di veicoli Tesla.

Il business dei robotaxi di Tesla è ancora nelle sue fasi iniziali, avendo condotto solo un test controllato ad Austin, in Texas, all’inizio di quest’anno. L’area georeferenziata in cui opererà il servizio copre un’ampia fascia della Bay Area, inclusi Marin, gran parte dell’East Bay, San Francisco e si estende a sud fino a San Jose, si legge nel rapporto. Tesla non ha rilasciato dichiarazioni.

L’annuncio di Musk

Durante la conference call sui risultati finanziari di questa settimana, Musk ha affermato che Tesla sta ottenendo l’autorizzazione per lanciare i robotaxi in diversi Stati, tra cui California, Nevada, Arizona e Florida. Mercoledì scorso le autorità di regolamentazione californiane hanno dichiarato che Tesla non ha ancora richiesto i permessi necessari per caricare e far pagare i passeggeri per le corse a bordo di veicoli completamente autonomi.

Le aziende devono di una serie di permessi sia dal Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV) che dalla Commissione per i Servizi Pubblici della California (CPUC) per testare e implementatori veicoli autonomi nello Stato. Il DMV e la CPUC non hanno commentato. Gli ostacoli normativi rappresentano una sfida per Tesla, che deve guadagnarsi la fiducia dei responsabili della sicurezza, prima di lanciare servizi completamente autonomi.