Roma, vasto incendio di sterpaglie all’Infernetto: in azione un elicottero

Un vasto incendio di sterpaglie sta interessando da alcune ore l’Infernetto, alla periferia sud di Roma. I Vigili del Fuoco sono al lavoro in via della Cacciuta, nella zona interna del quartiere, per cercare di spegnere le fiamme con l’utilizzo anche di un elicottero. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento sono piuttosto impegnative a causa della presenza del vento che contribuisce alla propagazione delle fiamme. Disagi per i residenti delle zone a ridosso dell’area coinvolta, con il fumo che ha creato diversi problemi soprattutto alla circolazione nell’area.