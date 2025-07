Roma, incendio di sterpaglie in via del Casale Lumbroso: le fiamme lambiscono negozi e case

MeteoWeb

Un vasto incendio di bosco e sterpaglie è divampato in via del Casale Lumbroso a Roma. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale. Fiamme anche all’altezza di Via Pio Spezi che stanno minacciando un’attività commerciale e alcune abitazioni. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso via del Casale Lumbroso nel tratto compreso tra via Paolo Orano e via Pio Spezi. Al momento non risultano persone ferite.