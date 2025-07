Tragedia in Romania: motociclista (forse italiano) ucciso da un orso mentre fotografava i cuccioli

MeteoWeb

In Romania un motociclista che si suppone fosse un cittadino italiano è stato ucciso da un orso lungo il percorso naturalistico della Transfagarasana, nel cuore dei Carpazi romeni. L’uomo – riferiscono i media a Bucarest – è stato trascinato dalla bestia nelle profondità del bosco e il suo corpo è stato ritrovato dopo un’ora di ricerche. L’animale che lo ha attaccato, una femmina, è stato successivamente abbattuto. La motocicletta trovata lungo la strada aveva una targa italiana, per questo si ritiene che la vittima sia un cittadino italiano, anche se finora non sono giunte conferme ufficiali nè dalle autorità romene nè dall’ambasciata d’Italia a Bucarest. L’uomo faceva parte di un gruppo di motociclisti che si stava dirigendo da Vidraru verso il Lago Bâlea e, accanto alla motocicletta rimasta sul bordo della strada, è stato rinvenuto anche un guanto che si presume appartenesse alla vittima. Secondo le autorità, l’uomo si sarebbe fermato per fotografare l’orsa insieme ai suoi cuccioli, momento in cui l’animale è diventato estremamente aggressivo.

Le autorità affermano che la tragedia poteva essere evitata e le immagini nel telefono cellulare del motociclista confermano il suo gesto imprudente. “Si vede che si è fermato, è sceso dalla motocicletta e ha scattato foto in sequenza mentre l’orsa era con i cuccioli e questa lo ha attaccato. Era a una distanza piuttosto ravvicinata dall’animale. Si vede chiaramente il carattere aggressivo dell’orsa, si vede quando si avvicina e l’incoscienza di tutti i turisti che fanno la stessa cosa sul Transfăgărășan. Da anni segnaliamo i problemi, nessuno prende alcun provvedimento e veniamo messi alla gogna”, ha dichiarato Dragoș Ionescu, rappresentante del fondo di caccia, secondo quanto riportato da hotnews.