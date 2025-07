‘La forza di ricominciare’, il romanzo di Giuseppe Conzo sulle ferite del terremoto dell’Irpinia

MeteoWeb

A partire dal 24 luglio 2025, è disponibile in tutte le librerie d’Italia e negli store online LA FORZA DI RICOMINCIARE, il romanzo di Giuseppe Conzo edito da bookabook: un’opera intensa e commovente che affonda le radici nella storia italiana e porta in superficie la resilienza dell’animo umano. Attraverso le pagine di questo libro, l’autore ripercorre le ferite aperte dal terremoto dell’Irpinia del 1980, una tragedia che ha segnato profondamente la vita di migliaia di persone. Il romanzo intreccia memoria, dolore e speranza, focalizzandosi sui bambini abbandonati nel caos post-sisma e sulle volontarie che cercarono di dare loro una nuova possibilità. Marina, protagonista coraggiosa, è una donna che opera instancabilmente tra le tende del campo, insieme ad altre madri, per ricostruire quel senso di comunità che il terremoto ha spazzato via.

Le pagine raccontano il bisogno di non fuggire dal dolore, ma di conviverci per costruire un futuro in cui l’amore diventa l’unico vero motore della rinascita. Giuseppe, neonato abbandonato, trova una seconda possibilità proprio nel brefotrofio di Mercogliano, luogo simbolico del romanzo. L’adozione da parte di una coppia segna l’inizio di un viaggio emotivo che dimostra quanto l’amore incondizionato possa germogliare anche dalle crepe più profonde della tragedia. Con uno stile narrativo autentico e viscerale, l’autore ci consegna un’opera letteraria che non si limita a raccontare il passato, ma lo trasforma in riflessione e possibilità. Un libro che parla di tutti noi, delle nostre fragilità e del potere trasformativo delle relazioni umane. Una storia che resterà nel cuore di chi legge, rendendoci testimoni del valore immenso della solidarietà e dell’amore.