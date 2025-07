Il ruolo cruciale dell’idroelettrico norvegese nella transizione energetica europea

MeteoWeb

In un’Europa sempre più determinata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, la Norvegia emerge come un attore chiave grazie a una risorsa energetica pulita, abbondante e flessibile: l’idroelettrico. Con circa il 90% della propria elettricità proveniente dall’acqua, la Norvegia rappresenta un unicum nel panorama energetico europeo. Ma il suo ruolo non si esaurisce nei confini nazionali: grazie a sofisticate interconnessioni sottomarine, l’energia idroelettrica norvegese diventa uno strumento fondamentale per bilanciare le fluttuazioni legate alle fonti rinnovabili in altri Paesi europei. Mentre molti Paesi europei stanno ridisegnando il proprio mix energetico puntando su solare ed eolico — fonti pulite ma variabili — cresce la necessità di sistemi in grado di garantire flessibilità e stoccaggio. È qui che entra in gioco l’idroelettrico norvegese, capace di reagire in tempi rapidissimi alla domanda energetica: può esportare elettricità nei momenti di bassa produzione da sole e vento e importarla quando c’è un surplus sul mercato, contribuendo così alla stabilità della rete.

Come arriva l’elettricità norvegese nel resto d’Europa?

La Norvegia è connessa alla rete elettrica continentale attraverso cavi sottomarini ad alta capacità, noti come interconnettori, che la collegano direttamente a Paesi come Regno Unito, Germania, Danimarca e Paesi Bassi. Questi collegamenti permettono lo scambio dinamico di energia e rendono il sistema europeo più resiliente alle variazioni meteorologiche che influenzano solare ed eolico.

Il progetto HydroConnect: studiare il futuro energetico dell’Europa

Nel progetto HydroConnect, ricercatori ed esperti hanno analizzato gli scenari futuri del sistema energetico europeo con particolare attenzione al ruolo della Norvegia. Le analisi hanno riguardato:

Emissioni di gas serra in Europa

Prezzi dell’elettricità in Norvegia e nei Paesi connessi

Impatti ambientali su bacini e corsi d’acqua norvegesi

Le domande chiave sono: quanto può l’idroelettrico norvegese contribuire alla decarbonizzazione europea? Quali effetti avrà questo coinvolgimento sul sistema elettrico norvegese e sui suoi ecosistemi?

Uno strumento potente per analizzare gli scenari futuri

Per affrontare questi interrogativi è stato utilizzato il modello SCOPE Scenario Development, sviluppato dal Fraunhofer IEE. Questo strumento consente di simulare diversi futuri energetici, modellando in dettaglio più di 850 sistemi idroelettrici (con oltre 2.800 centrali e 3.600 bacini). L’obiettivo: comprendere gli effetti sistemici dell’espansione dell’idroelettrico norvegese da qui al 2030 e al 2050. Uno degli scenari più significativi ipotizza l’aggiunta di 11 gigawatt di nuova capacità turbinante e di pompaggio in Norvegia, oltre a nuove interconnessioni elettriche. Il modello considera anche varianti come l’aumento della domanda interna, la diffusione dell’eolico offshore o i cambiamenti nei prezzi dell’idrogeno.

Risultati principali: meno costi e più stabilità per tutta l’Europa

L’analisi mostra che potenziare l’idroelettrico norvegese e le connessioni con l’Europa:

Riduce i costi del sistema elettrico complessivo

Armonizza i prezzi dell’elettricità tra Norvegia, Europa continentale e Regno Unito

Attenua la volatilità dei prezzi, soprattutto nei periodi con poca produzione da solare ed eolico

Consente alla Norvegia di esportare energia quando serve e di importarla nei momenti di sovrapproduzione

Inoltre, combinando idroelettrico, eolico e interconnessioni, la Norvegia rafforza anche la propria capacità di produrre idrogeno verde destinato all’esportazione.

Un tassello fondamentale del puzzle energetico europeo

Secondo i dati di HydroConnect, l’espansione dell’idroelettrico in Norvegia potrebbe evitare la costruzione di circa 70 GW di nuove capacità in fotovoltaico, elettrolizzatori e batterie in Europa. Ciò dimostra il valore sistemico di questa risorsa flessibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Tuttavia, restano aperti interrogativi importanti: chi beneficerà maggiormente di queste trasformazioni? Quali saranno gli impatti ambientali locali? Come garantire una transizione giusta e sostenibile per tutti i territori coinvolti?

L’idroelettrico norvegese si conferma come uno degli asset strategici per una transizione energetica europea efficace e sostenibile. Non solo rappresenta una fonte pulita e affidabile, ma grazie alla sua flessibilità e integrazione nelle reti europee può diventare il “cuore pulsante” di un sistema elettrico decarbonizzato e interconnesso. Il futuro dell’energia in Europa, in buona parte, passerà dall’acqua delle montagne norvegesi.