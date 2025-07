Russia, individuato aereo scomparso: è in fiamme, nessun sopravvissuto

MeteoWeb

Individuato dai soccorritori l’aereo con 49 persone a bordo scomparso dai radar nella regione dell’Amur, nell’Ovest della Russia: il velivolo è stato trovato in fiamme, come riferiscono fonti del governo di Mosca. La localizzazione è avvenuta grazie ad un elicottero Mi-8 dell’Agenzia federale dei trasporti aerei, riferisce Tass. Si trova sul pendio di una montagna a 16 km da Tynda, vicino villaggio di Kuvykta. Il bimotore turboelica appartenente alla società Angara stava volando tra le città di Blagoveschensk e Tynda quando è precipitato. L’ufficio stampa della protezione civile della regione ha comunicato che non ci sono sopravvissuti.