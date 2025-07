Sconcerto al “Sabaudia Sunset Jazz Festival”: cameriere muore soffocato mentre mangia una mozzarella

MeteoWeb

Sconcerto e dolore a Sabaudia, in provincia di Latina, per la morte di un cameriere di 50 anni soffocato mentre mangiava una mozzarella: l’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18,30 durante una pausa dal lavoro tra i tavoli del ristorante dello stabilimento Carbonelli, dove era in corso il “Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025”. Il concerto della Lucy Soul Band, che aveva attirato in spiaggia un migliaio di persone, è stato annullato. L’uomo aveva appena ingerito un pezzo di mozzarella quando ha iniziato ad avere problemi di respirazione: subito allertati i soccorsi del 118, sul posto è stata fatta atterrare un’eliambulanza su cui sono state effettuate le manovre di rianimazione fino all’ospedale Goretti di Latina, ma ogni tentativo dei medici di salvare l’uomo è risultato vano perché si è registrato un arresto cardiaco.