Sardegna, lavori sull’acquedotto: possibili disagi idrici, attivati piani di emergenza

L’Ente acque della Sardegna (Enas) ha programmato interventi sull’acquedotto Coghinas 2, infrastruttura che alimenta il potabilizzatore di Truncu Reale. Questi lavori, previsti per lunedì 14 luglio 2025, impatteranno sull’erogazione idrica a Sassari, Porto Torres e Stintino. Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che considera le riserve idriche nei serbatoi, l’utilizzo di fonti alternative e i tempi di ripristino del servizio. A Sassari, l’erogazione idrica non subirà interruzioni nei quartieri serviti esclusivamente dal serbatoio e dalla condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna), né in quelli alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Analogamente, non si registreranno interruzioni nelle aree rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).

Sono invece previste chiusure notturne, dalle 23 alle 6, nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano – alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) – domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 luglio.

Le altre misure

A Porto Torres, il centro abitato non subirà interruzioni grazie all’approvvigionamento dai pozzi di Li Pidriazzi. Nel quartiere Serra Li Pozzi, invece, l’erogazione sarà interrotta dalle ore 6 di lunedì 14 sino alle ore 12 del giorno 15. Un servizio sostitutivo con autobotte sarà attivo dalle ore 9 di lunedì, di fronte al Campo sportivo, fino al ripristino del servizio.

A Stintino, il centro abitato beneficerà delle scorte idriche accumulate nei serbatoi comunali. Sono previsti possibili disservizi dalle 14 di lunedì 14 sino alle 10 di martedì 15. Un servizio sostitutivo con autobotti sarà operativo dalle ore 10 di lunedì, presso la piazza dei 45 e nei pressi del Ristorante Valentina, fino al ripristino del servizio. Per Pozzo San Nicola e Agro, la chiusura dell’erogazione è prevista dalle 12 di lunedì sino alle 10 di martedì. Un servizio sostitutivo con autobotte sarà attivo dalle ore 10 di lunedì, nei pressi di piazza Leonardo Da Vinci, fino al ripristino del servizio.

Si adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi. Eventuali anomalie dovranno essere segnalate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa. Al ripristino dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentare una torbidità temporanea, dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubature.