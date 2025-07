Scia luminosa incanta la California, nuova apparizione della “medusa spaziale” | FOTO

MeteoWeb

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, il cielo sopra la California meridionale è stato solcato da una scia luminosa davvero suggestiva, una sorta di “medusa spaziale“: si è trattato del lancio di un Falcon 9 di SpaceX, che ha portato in orbita altri 24 satelliti Starlink. Il decollo è avvenuto alle 20:52 ora locale (le 05:52 di oggi in Italia) dalla base di Vandenberg Space Force, precisamente dal complesso di lancio SLC-4E.

Questo spettacolare evento ha generato anche il cosiddetto effetto “jellyfish”, una scia luminosa (già più volte avvistata) che si forma quando i gas di scarico del razzo vengono illuminati dalla luce del Sole poco dopo il tramonto, creando una sorta di medusa celeste visibile da grandi distanze.

Un traguardo tecnico

A circa 9 minuti dal decollo, il primo stadio del Falcon 9 ha completato con successo il suo 14° rientro, atterrando sulla piattaforma autonoma “Of Course I Still Love You” posizionata nell’Oceano Pacifico. Questo riutilizzo fa parte della strategia di SpaceX per rendere sempre più economici e sostenibili i voli spaziali.

Il lancio segna l’88° liftoff del Falcon 9 del 2025 e la 516ª missione portata a termine dalla compagnia, confermando un ritmo impressionante che sta trasformando il panorama dell’accesso allo Spazio.

La costellazione Starlink continua a crescere

Grazie a questa missione (denominata “17-3”), la rete Starlink ha superato i 7.965 satelliti attivi su oltre 9.200 lanciati complessivamente dal 2019. Il progetto Starlink mira a offrire connessione Internet a banda larga nelle zone più remote del pianeta, ma anche a garantire un servizio “direct-to-cell”, che consente a telefoni e operatori selezionati di connettersi direttamente alla costellazione satellitare.

Con ogni nuovo gruppo di satelliti, la copertura globale e le capacità tecnologiche del sistema Starlink diventano sempre più estese, riducendo il divario digitale e portando Internet anche dove le infrastrutture terrestri non arrivano.

Innovazione

Il successo di SpaceX dimostra come il futuro dell’esplorazione e dei servizi spaziali sia sempre più legato a innovazione, riutilizzo e grandi costellazioni satellitari. Spettacoli come la medusa californiana non sono solo meraviglie visive, ma anche il simbolo concreto di un cambiamento epocale nella nostra capacità di connettere il mondo e, un giorno, forse anche altri pianeti.