Science Camp and Nuclear Competition 2025: ENEA e partner europei alla ricerca di giovani talenti per il futuro dell’energia nucleare

Nell’ambito del progetto ENEN2plus, ENEA, in collaborazione con i partner europei, sta organizzando la quarta edizione del “Science Camp and Nuclear Competition 2025” rivolta a studenti, delle scuole secondarie di secondo grado europee. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, ha lo scopo di incentivare e potenziare le competenze nel settore nucleare in Europa attraverso attività interculturali e interdisciplinari, nonché iniziative di istruzione e formazione. Questo evento è concepito per attrarre giovani talenti, migliorare la comprensione delle tecnologie nucleari e favorire un dialogo scientifico aperto. Sottolineando l’importanza di una formazione continua e di un’educazione innovativa, il concorso non solo stimola l’interesse per le applicazioni nucleari, ma rafforza anche i legami tra scuole, istituzioni accademiche e industria. Gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con esperti del settore, approfondire temi come l’energia sostenibile, la radioprotezione e l’innovazione tecnologica.

Per partecipare alla competizione ciascuna squadra, formata da due studenti e un professore, dovrà creare un video di 3-4 minuti che abbia come soggetto un’applicazione nucleare (come ad esempio, energia, spazio, medicina, agricoltura, ecc.). Entro il 31 marzo 2025, tramite il sito web dedicato (secondaryschoolcomp2025.enen.bme.hu), ogni squadra potrà registrarsi alla competizione inviando i propri dati e il link del video realizzato. Una giuria internazionale composta da 10 esperti valuterà i video e selezionerà 15 squadre finaliste. Queste saranno invitate a partecipare di persona alla competizione e al campus scientifico che si svolgerà a Bologna dal 14 al 18 luglio 2025. Per i finalisti provenienti dall’estero, i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno coperti interamente attraverso il programma di mobilità del progetto ENEN2plus (https://enen.eu/index.php/portfolio/enen2plus-project/).

“Gli studenti italiani non possono usufruire di detta copertura dei costi, ma, eventuali squadre italiane finaliste, potranno comunque partecipare gratuitamente al campus scientifico e competere per i premi in denaro che saranno messi in palio durante la competizione. A ciascun membro dei gruppi vincitori (studenti e professori), selezionati tra i 15 gruppi finalisti, sarà assegnato un premio di 500 euro. Tra le categorie premiate: i tre migliori video e il video più popolare. Non solo una competizione, ma anche un’opportunità per immergersi nel mondo della scienza nucleare, con workshop, lezioni di esperti e una visita esclusiva al Centro Ricerche ENEA Brasimone”, si legge nella nota.

Tra le attività: