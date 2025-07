Scintille dal Sole: oggi possibile tempesta geomagnetica

MeteoWeb

Oggi, secondo lo Space Weather Prediction center della NOAA, potrebbe verificarsi una tempesta geomagnetica classe G1, quando una debole espulsione di massa coronale (CME) è prevista in arrivo contro il campo magnetico terrestre. Gli osservatori del cielo alle alte latitudini sono invitati a prestare attenzione: potrebbero ammirare spettacolari aurore boreali che danzeranno accanto alla sottile falce di Luna crescente.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)

Un’espulsione di massa coronale è un evento solare durante il quale il Sole rilascia nello Spazio enormi quantità di plasma e campi magnetici. Questi “sbuffi” di materia, composti principalmente da particelle cariche (protoni ed elettroni), possono viaggiare nello Spazio a velocità di milioni di km all’ora. Quando una CME è diretta verso la Terra, può impattare con la magnetosfera, ovvero la “bolla” protettiva creata dal campo magnetico terrestre.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Quando una CME colpisce la magnetosfera terrestre, può generare una tempesta geomagnetica. Questi eventi rappresentano una perturbazione temporanea ma intensa del campo magnetico terrestre. Le tempeste geomagnetiche vengono classificate in diverse categorie di intensità, da G1 (minore) fino a G5 (estrema). Una tempesta di classe G1, come quella prevista oggi, può causare lievi variazioni nei sistemi elettrici e di comunicazione, ma in generale rappresenta più uno spettacolo (eventuale) per gli occhi che una vera minaccia.

Cos’è l’aurora boreale

Uno degli effetti più affascinanti delle tempeste geomagnetiche è la formazione dell’aurora boreale (nell’emisfero Nord) o aurora australe (nell’emisfero Sud). Si tratta di luci colorate che si accendono nei cieli notturni a causa dell’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e le molecole dell’atmosfera terrestre. Questo fenomeno crea scie luminose e onde danzanti di colore verde, rosso o viola, visibili soprattutto nelle regioni vicino ai poli magnetici.