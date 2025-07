Scivola su un sentiero e muore durante una passeggiata in Valtellina

MeteoWeb

Un pensionato ha perso la vita oggi pomeriggio scivolando in una zona impervia nel territorio comunale di Teglio, in Valtellina. L’uomo, di quasi 80 anni, è precipitato in un bosco per circa 50 metri mentre stava facendo una passeggiata alla ricerca del fresco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori di Areu, intervenuti con gli uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e i militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Allertati anche i Vigili del Fuoco.