Un sito di sepoltura in Israele sta cambiando ciò che sappiamo sui primi esseri umani

MeteoWeb

Nella grotta di Tinshemet, nel cuore di Israele, gli archeologi hanno portato alla luce quello che si ritiene essere uno dei più antichi siti di sepoltura al mondo. Resti ben conservati di primi esseri umani, risalenti a circa 100mila anni fa, sono stati trovati accuratamente disposti in fosse, offrendo uno sguardo senza precedenti sulle credenze e i rituali dei nostri antenati preistorici.

Sepolture organizzate e oggetti rituali

Le scoperte a Tinshemet, pubblicate quest’anno su una prestigiosa rivista accademica, si aggiungono a precedenti ritrovamenti nel Nord di Israele e arricchiscono la nostra comprensione delle origini della sepoltura umana. Di particolare interesse per gli archeologi sono gli oggetti rinvenuti accanto ai resti, che potrebbero essere stati utilizzati durante cerimonie in onore dei defunti e gettare luce su come i nostri antichi antenati concepivano la spiritualità e l’aldilà.

“Questa è un’innovazione rivoluzionaria per la nostra specie“, ha affermato Yossi Zaidner, uno dei direttori dello scavo di Tinshemet e professore di archeologia all’Università Ebraica di Gerusalemme. “È in pratica la prima volta che iniziamo a vedere questo comportamento“, riporta l’Associated Press.

Dal 2016, gli archeologi che lavorano a Tinshemet hanno scoperto i resti di cinque primi esseri umani, datati tra 110mila e 100mila anni fa. Gli scheletri sono stati trovati in fosse e accuratamente disposti in posizione fetale, nota come posizione di sepoltura. Molti erano accompagnati da oggetti, come ciottoli di basalto, resti animali o frammenti di ocra, un pigmento rossastro ricavato da rocce ricche di ferro.

Questi oggetti, alcuni provenienti da centinaia di km di distanza, non avevano alcun uso pratico noto nella vita quotidiana. Gli esperti ritengono quindi che facessero parte di rituali destinati a onorare i defunti. “Qui vediamo un insieme di comportamenti davvero complesso, non legato solo al cibo e alla sopravvivenza“, ha spiegato Zaidner, come riporta AP.

Un sito cruciale per il Paleolitico

La grotta di Tinshemet, una fenditura scura nelle dolci colline del centro di Israele, è considerata da Zaidner “uno dei tre o quattro siti più importanti per lo studio dell’evoluzione e del comportamento umano durante il Paleolitico“. L’era Paleolitica, nota anche come Età della Pietra, si estese da circa 3,3 milioni a 10mila anni fa, e Tinshemet risale al Paleolitico medio (circa 250mila-30mila anni fa).

Tra le scoperte principali pubblicate a marzo su Nature Human Behavior, spiccano i resti di 5 esseri umani, inclusi 2 scheletri completi e 3 crani isolati con altre ossa e denti. Degni di nota sono anche oltre 500 frammenti di ocra rossa e arancione di diverse dimensioni, un pigmento creato riscaldando pietre ricche di ferro a una certa temperatura, prova che i primi umani avevano i mezzi per creare oggetti decorativi.

Conservazione eccezionale e conferme importanti

Il clima locale di Tinshemet ha permesso una conservazione eccezionale di ossa, strumenti e ornamenti, a differenza di molte altre parti del mondo dove questi reperti sono andati perduti nel tempo. La grande quantità di cenere derivante da frequenti fuochi, probabilmente per rituali, mescolata alla pioggia e al calcare acido di Israele, ha creato condizioni ottimali per la preservazione. Un singolo scheletro era in così buono stato che gli archeologi hanno potuto osservare come le dita fossero intrecciate e le mani congiunte sotto la testa.

Christian Tryon, professore all’Università del Connecticut e ricercatore associato presso l’Human Origins Program della Smithsonian Institution, non coinvolto nello studio, ha sottolineato come i ritrovamenti di Tinshemet stiano rafforzando scoperte precedenti da 2 siti di sepoltura simili risalenti allo stesso periodo nel Nord di Israele: la grotta di Skhul e la grotta di Qafzeh. Sebbene Skhul e Qafzeh siano stati scavati decenni fa con pratiche archeologiche meno precise, Tinshemet “sta confermando che è un modello che conosciamo, e stanno davvero fissando le date“, ha detto Tryon, come riporta AP.

Implicazioni per la comprensione dei primi esseri umani

Le scoperte di Tinshemet hanno permesso agli archeologi di concludere che le pratiche di sepoltura iniziarono a diffondersi durante questo periodo, rappresentando un cambiamento nel modo in cui i primi esseri umani trattavano i loro morti. Sebbene alcuni archeologi ritengano che le sepolture intenzionali siano iniziate prima, con scoperte controverse in Sudafrica relative alla specie Homo naledi, Tinshemet fornisce prove solide.

In tempi antichi, Israele fungeva da ponte tra i Neanderthal dall’Europa e gli Homo sapiens dall’Africa. Gli archeologi hanno identificato altri sottogruppi di primi esseri umani nella zona e credono che questi gruppi abbiano interagito e forse si siano incrociati. Gli esperti stanno ancora studiando i 2 scheletri completi di Tinshemet per stabilire se fossero Neanderthal, Homo sapiens, una popolazione ibrida o un altro gruppo.

Questa mescolanza di sottogruppi ha creato opportunità per lo scambio di conoscenze e l’espressione dell’identità. È in questo periodo che gli archeologi vedono i primi esempi di gioielli o pittura corporea, che potrebbero essere stati modi con cui i primi esseri umani iniziavano a mostrare la loro appartenenza a un certo gruppo, tracciando confini tra “noi” e “loro“.

Israel Hershkovitz, antropologo fisico dell’Università di Tel Aviv e co-direttore del sito di Tinshemet, ha sottolineato come il concetto di cimiteri nella vita preistorica sia importante perché simboleggia “una sorta di territorio“. Ha aggiunto che questa stessa rivendicazione sulla terra dove sono sepolti gli antenati risuona ancora oggi nella regione: “È una sorta di rivendicazione che si fa ai vicini, dicendo ‘Questo è il mio territorio, questa parte della terra appartiene a mio padre e ai miei antenati’ e così via“.