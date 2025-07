Scoperta italiana illumina il cielo: una supernova nella galassia UGC4973

MeteoWeb

Porta la firma di Giancarlo Cortini, responsabile dell’Osservatorio astronomico di Monte Maggiore a Predappio (Forlì-Cesena), la scoperta di una nuova supernova, catalogata come SN2025ovr. Situata nella galassia a spirale UGC4973, nella costellazione dell’Orsa Maggiore, la supernova dista circa 350 milioni di anni luce dalla Terra. La scoperta risale alla notte del 24 giugno ed è la 34ª individuazione scientifica di Cortini, oggi in pensione ma sempre attivissimo nella ricerca astronomica. Grazie alla sua esperienza e alla grande passione, riesce a controllare tra le 200 e le 400 galassie per notte, con un ritmo di circa 50 galassie l’ora.

L’Osservatorio di Monte Maggiore si trova in una posizione favorevole per l’osservazione: situato a circa 400 metri sul livello del mare, gode di un cielo buio, lontano da fonti luminose artificiali, e può contare su un’alta percentuale di notti serene durante l’anno.