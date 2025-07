Scoperta “sorprendente” in Perù, arte che sfida i millenni

MeteoWeb

Un’équipe di archeologi peruviani ha portato alla luce un importante murale preispanico, risalente a oltre 3mila anni fa, nel Nord del Perù. L’opera, che conserva ancora i pigmenti originali e presenta decorazioni su entrambi i lati, è stata scoperta all’interno di un tempio situato nel sito archeologico di Huaca Yolanda, nella regione di La Libertad, a circa 580 chilometri da Lima.

L’archeologa Ana Cecilia Mauricio, ricercatrice presso la Pontificia Università Cattolica del Perù e direttrice del progetto, ha definito la scoperta “sorprendente”. Il murale, che misura oltre 5 metri di lunghezza e 2 di altezza, si distingue per un complesso disegno tridimensionale che raffigura pesci, stelle, reti da pesca e piante. Questi elementi non solo colpiscono per l’aspetto artistico, ma testimoniano anche il ricco simbolismo delle antiche culture preincaiche dell’area.

Huaca Yolanda è considerato uno dei siti più antichi delle Americhe, grazie alle sue strutture in argilla, sabbia e paglia risalenti al tardo periodo preceramico. Tuttavia, nonostante il grande valore storico e culturale della scoperta, la zona resta minacciata: come ha sottolineato Mauricio, l’espansione agricola sta progressivamente danneggiando e mettendo a rischio la conservazione di questi preziosi resti archeologici.