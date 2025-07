Gli astronomi scoprono un esopianeta super-Terra in orbita attorno a una stella vicina

MeteoWeb

Utilizzando il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, un team internazionale di astronomi ha scoperto un nuovo esopianeta super-Terra in orbita attorno a una stella nana di tipo M vicina. Il nuovo mondo alieno, denominato TOI-1846 b, è circa due volte più grande e quattro volte più massiccio della Terra. La scoperta è stata dettagliata in un articolo pubblicato il 23 giugno sul server di preprint arXiv.

Lanciato nell’aprile 2018, TESS ha identificato oltre 7.600 esopianeti candidati (TESS Objects of Interest, o TOI), di cui 636 sono stati finora confermati. Il satellite sta conducendo un’indagine sulle circa 200.000 stelle più luminose vicine al Sole, alla ricerca di mondi extrasolari in transito.

Ora, un gruppo di astronomi guidato da Abderahmane Soubkiou dell’Osservatorio Oukaimeden in Marocco, riferisce di aver identificato un segnale di transito nella stella TOI-1846 monitorata dal TESS, che si trova a circa 154 anni luce di distanza. Conducendo osservazioni fotometriche e spettroscopiche di follow-up da terra, hanno confermato la natura planetaria di questo segnale. “Abbiamo convalidato TOI-1846 b utilizzando dati fotometrici TESS e multicolori da terra, immagini ad alta risoluzione e osservazioni spettroscopiche”, hanno scritto i ricercatori nell’articolo.

Le caratteristiche dell’esopianeta

Secondo lo studio, TOI-1846 b ha un raggio di circa 1,792 raggi terrestri ed è 4,4 volte più massiccio della Terra, il che si traduce in una densità di 4,2 g/cm³. Il pianeta orbita attorno alla sua stella madre ogni 3,93 giorni, ad una distanza di circa 0,036 UA da essa. La temperatura di equilibrio di TOI-1846 b è stimata in 568,1 K.

Sulla base dei parametri derivati, gli astronomi hanno concluso che TOI-1846 b è probabilmente una super-Terra ricca d’acqua e appartiene alla cosiddetta “valle del raggio”, un gap nella distribuzione del raggio che separa le super-Terre rocciose dai sub-Nettuniani gassosi. Questa scarsità di pianeti si osserva a circa 1,8 raggi terrestri.

I ricercatori hanno osservato che è necessario condurre osservazioni della velocità radiale (VR) di TOI-1846 b per svelarne la composizione. “Questi risultati rendono TOI-1846 b particolarmente adatto alla determinazione della massa tramite osservazioni di RV. Questo potrebbe essere possibile con lo strumento MAROON-X. Abbiamo trovato un TSM [metrica di spettroscopia in trasmissione] di 47 per TOI-1846 b, che è al di sotto del valore di riferimento di circa 90 per i piccoli sub-Nettuniani“, hanno scritto gli autori dell’articolo.

La stella TOI-1846

Per quanto riguarda la stella madre TOI-1846 (nota anche come TIC 198385543), ha una dimensione pari a circa 0,4 volte quella del Sole e una massa di circa 0,42 masse solari. La stella ha una temperatura effettiva di 3.568 K e si stima che abbia 7,2 miliardi di anni.