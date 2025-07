Scoperto un mollusco da record, vive a 6mila metri sotto l’oceano

MeteoWeb

Una straordinaria scoperta nelle profondità dell’Oceano Pacifico sta riscrivendo le nostre conoscenze sulla vita marina e sulla capacità di adattamento degli organismi. A circa 500 chilometri a Sud/Est di Tokyo, ricercatori dell’Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia marina e terrestre (Jamstec) hanno individuato una patella da record, che vive a quasi 6mila metri di profondità, la maggiore mai registrata per questo animale.

La patella, che vanta un guscio di oltre 40 millimetri, è stata battezzata “Bathylepeta wadatsumi“, in omaggio a un personaggio gigante del celebre manga giapponese One Piece, un nome che ben si addice alle sue dimensioni eccezionali. La scoperta, pubblicata sulla rivista Zoosystematics and Evolution, è particolarmente significativa poiché è la prima volta che una patella viene osservata e fotografata nel suo ambiente naturale, grazie all’utilizzo di un sommergibile con equipaggio.

“Anche nell’era dei sofisticati veicoli telecomandati, l’occhio umano ha spesso un limite quando si parla del fondale marino“, ha dichiarato Chong Chen, a capo del team di ricerca. “I sommergibili con equipaggio ci permettono di esplorare con attenzione e precisione, individuando forme di vita che altrimenti potrebbero passare completamente inosservate“.

La Bathylepeta wadatsumi si nutre dei sedimenti accumulati sulla roccia vulcanica dove è stata trovata, suggerendo un ruolo cruciale nella processazione della materia organica negli ecosistemi di acque profonde.