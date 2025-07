Scoperto un nuovo intruso nel Sistema Solare: è il 3° probabile oggetto interstellare

MeteoWeb

C’è un nuovo misterioso intruso nel Sistema Solare: dopo ‘Oumuamua e la cometa 21/Borisov, è arrivato A11pl3Z, un probabile oggetto di origine interstellare che sta sfrecciando verso il Sole. La sua scoperta, fatta l’1 luglio dall’Atlas Survey, è stata ufficializzata dal Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale, che lo ha inserito nella lista degli oggetti vicini alla Terra, così come ha fatto anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Non si hanno ancora informazioni sufficienti per stabilire con certezza la natura di questo oggetto, ma “al momento non è riportata alcuna attività cometaria”, precisa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “Per ora sappiamo che A11pl3Z ha un diametro stimato di 20 chilometri e si muove su un’orbita palesemente iperbolica, con un’eccentricità pari a 6 (un valore molto interessante, se pensiamo che quella di ‘Oumuamua era pari a 1.19). Questa orbita, intorno al 29 ottobre, lo porterà a raggiungere la minima distanza dal Sole, pari a circa 220 milioni di chilometri”.

In questi giorni, A11pl3Z è osservabile nella costellazione del Sagittario. Il Virtual Telescope Project mostrerà questo oggetto eccezionale in diretta online il 3 luglio a partire dalle ore 23:55.