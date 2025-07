Scoperto un piccolo dinosauro che cinguettava come un uccello

MeteoWeb

Altro che spaventosi ruggiti e grugniti in stile Jurassic Park: alcuni dinosauri possono cinguettare come uccelli. Lo si evince dalla particolare anatomia della laringe fossile di un piccolo dinosauro erbivoro bipede, scoperto in Cina e denominato Pulaosaurus qinglong in onore di Pulao, un piccolo drago che secondo la mitologia cinese emetteva un verso molto potente. La sua è la seconda laringe di dinosauro ritrovata finora e apre nuove prospettive sui possibili versi emessi da questi animali preistorici, come riporta lo studio pubblicato sulla rivista iScience dai ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze.

I dettagli sul dinosauro

Il piccolo dinosauro, lungo appena 72 centimetri, è stato recuperato in buone condizioni di conservazione nel giacimento fossilifero Yanliao Biota nella Cina nord-orientale, risalente al Giurassico medio-superiore (circa 165-150 milioni di anni fa) e noto per la straordinaria conservazione di esemplari con tessuti molli, piume e dettagli anatomici finissimi. L’analisi filogenetica del Pulaosaurus indica che si tratta di uno dei più antichi dinosauri neornitischi mai scoperti. Le strutture cartilaginee a forma di foglia nelle sue laringe sono molto simili a quelle degli uccelli moderni, il che suggerisce che l’animale preistorico avrebbe potuto comunicare attraverso complessi cinguettii e richiami. Al momento però è impossibile ricostruire il suono della sua voce, perché la compressione a cui è stato sottoposto il fossile non permette di misurare quelle che erano le reali dimensioni della mandibola, cruciali per capire quali suoni potevano emettere.

Per ricostruire la dieta del Pulaosaurus qinglong, i ricercatori hanno esaminato la sua cavità addominale, scoprendo la presenza di piccoli ciottoli rotondi e minuscole impronte che potrebbero essere interpretate come semi di piante o altro materiale vegetale. La struttura di denti, mascelle e lingua indica che il Pulaosaurus aveva una predilezione per i vegetali morbidi.