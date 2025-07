Sedicenne disperso nel Po, 2° giorno di ricerche

MeteoWeb

Sono riprese questa mattina le ricerche del ragazzo di 16 anni, di origine egiziana, scomparso nelle acque del Po nel tardo pomeriggio di mercoledì, nei pressi del Ponte della Becca, in provincia di Pavia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero, squadre di sommozzatori specializzati e soccorritori acquatici. Già mercoledì sera e per tutta la giornata di ieri era stato perlustrato accuratamente il tratto di fiume che si estende dal Ponte della Becca, dove il Ticino confluisce nel Po. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava vicino alla riva e stava camminando in acqua quando, probabilmente inciampando, è stato trascinato via dalla corrente. Il tentativo del padre di salvarlo si è purtroppo rivelato vano.