Segnali dallo Spazio: i radar potrebbero essere il nostro “faro” per gli alieni

MeteoWeb

I sistemi radar dei principali aeroporti potrebbero fare molto di più che gestire il traffico aereo. Secondo una nuova ricerca presentata al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham, nel Regno Unito, queste potenti emissioni elettromagnetiche potrebbero stare involontariamente avvisando civiltà aliene intelligenti della nostra presenza.

Segnali di vita intelligente

Le installazioni radar civili e militari emettono potenti segnali elettromagnetici che, secondo i ricercatori dell’Università di Manchester, potrebbero essere rilevati da osservatori extraterrestri fino a 200 anni luce di distanza, a patto che questi alieni possiedano radiotelescopi paragonabili a quelli usati sulla Terra.

“I nostri risultati suggeriscono che i segnali radar – prodotti involontariamente da qualsiasi pianeta con tecnologia avanzata e un complesso sistema di aviazione – potrebbero fungere da segno universale di vita intelligente“, ha affermato l’autore principale Ramiro Caisse Saide, studente di dottorato presso l’Università di Manchester.

I ricercatori hanno simulato la propagazione nello Spazio dei segnali radar aeroportuali e militari provenienti da JFK di New York e da Heathrow e Gatwick di Londra. Hanno poi calcolato la forza della firma radio terrestre dalla prospettiva di 6 sistemi stellari vicini:

Stella di Barnard (6 anni luce di distanza)

(6 anni luce di distanza) AU Microscopii (32 anni luce)

(32 anni luce) HD 48948 (55 anni luce)

(55 anni luce) HD 40307 (42 anni luce)

(42 anni luce) HD 216520 (64 anni luce)

(64 anni luce) LHS 475 (41 anni luce)

La potenza dei nostri radar

Gli scienziati hanno scoperto che i sistemi radar aeroportuali a livello globale emettono una potenza radio combinata di 2×1015 watt. Questa energia è sufficiente per essere rilevabile da distanze interstellari utilizzando telescopi simili al Green Bank Telescope in West Virginia.

I sistemi radar militari, che agiscono più come un faro che spazza il cielo, generano impulsi di radiazione con picchi di emissione che raggiungono 1×1014 watt. “Questi segnali militari possono apparire fino a cento volte più forti da certi punti nello spazio, a seconda di dove si trova un osservatore“, ha spiegato Saide, aggiungendo che apparirebbero “chiaramente artificiali a chiunque osservasse da distanze interstellari con potenti radiotelescopi“.

A caccia di tecnofirme

Negli ultimi anni, l’attenzione sulla possibilità di individuare civiltà moderne da grandi distanze si è concentrata sugli esopianeti in altri sistemi stellari. I ricercatori generalmente cercano le cosiddette “tecnofirme“, prove scientifiche di tecnologia passata o presente che indicherebbero la presenza di vita in un altro sistema stellare. Si ritiene che trovare tecnofirme sia più facile che rilevare biofirme – prove di vita microbica – in sistemi stellari distanti.

A ottobre 2024, i ricercatori hanno utilizzato l’Allen Telescope Array nella Lassen National Forest, California, per cercare tecnofirme nel sistema stellare TRAPPIST-1, il cosiddetto “sistema solare 2.0” a soli 41 anni luce di distanza nella Via Lattea, senza però trovare nulla.

Implicazioni

Questa ricerca non solo affina il modo in cui potremmo cercare vita aliena, ma ha anche implicazioni più ampie. Comprendendo come appaiono i segnali prodotti dall’uomo da lontano, gli scienziati possono più facilmente cercare segni simili da altri sistemi stellari.

“I metodi sviluppati per modellare e rilevare questi segnali deboli possono essere utilizzati anche in astronomia, nella difesa planetaria e persino nel monitoraggio dell’impatto della tecnologia umana sul nostro ambiente spaziale“, ha affermato il co-ricercatore Professor Michael Garrett, dell’Università di Manchester. “Imparando come i nostri segnali viaggiano nello Spazio, otteniamo preziose intuizioni su come proteggere lo spettro radio per le comunicazioni e progettare futuri sistemi radar“.

La radioastronomia, lo studio degli oggetti celesti osservando le onde radio che emettono, è alle soglie di una rivoluzione. Si spera che l’imminente osservatorio di radioastronomia Square Kilometer Array (SKA) aiuterà i ricercatori a cercare tecnofirme nel cosmo. SKA è un progetto da 2,2 miliardi di dollari che comprende 2 grandi e complesse reti di radiotelescopi, e sarà in grado di rilevare segnali radio molto deboli.