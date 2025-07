Senigallia ospita “Spazio Made in Italy”: due giorni di confronto sul futuro del Paese

MeteoWeb

Nell’ambito delle iniziative organizzate dai Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, prosegue la programmazione di eventi di rilievo nazionale. Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle tematiche centrali per il lavoro parlamentare e per il futuro del nostro Paese. E’ in programma ‘Spazio Made in Italy’. L’incontro si terrà venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025 a Senigallia (Ancona) presso Finis Africae, Strada Provinciale Sant’Angelo 155, con inizio alle ore 12:00. Promosso dai Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, l’evento “Spazio Made in Italy” sarà un’importante occasione di confronto tra politica e società civile. Durante le due giornate si discuterà delle sfide e delle opportunità del settore, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e il rilancio dei territori attraverso il sostegno alle imprese e la valorizzazione del Made in Italy.

L’incontro si aprirà venerdì 25 luglio alle ore 12:00 con l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e si concluderà sabato 26 luglio alle ore 12:00 con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. La partecipazione, oltre che ai parlamentari promotori, è estesa ad assessori e consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti, eletti negli enti locali, militanti, simpatizzanti di Fratelli d’Italia e a tutta la cittadinanza interessata.