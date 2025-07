Serbia, inaugurata la centrale solare “Petka”: verso il 45% di energia rinnovabile

MeteoWeb

E’ stata ufficialmente inaugurata e messa in funzione sperimentale la centrale solare “Petka” di Kostolac con una capacità di 10 megawatt. “Stiamo producendo energia pulita e verde sul sito della vecchia discarica mineraria”, ha dichiarato del ministro dell’energia Dubravka Djedovic Handanovic presente alla cerimonia di messa in funzione dell’impianto. Il ministro ha sottolineato che “non ci sono progetti grandi o piccoli”, perché per la sicurezza energetica della Serbia, “ogni megawatt è importante e significa maggiore sicurezza”. “Oggi, oltre alla centrale solare Petka, vengono installati anche i generatori eolici del primo parco eolico dell’Ente statale di energia (Eps) nell’area mineraria. Ad agosto prevediamo l’allacciamento alla rete e la fase di collaudo, quando le eliche inizieranno a girare. Qui a Kostolac, rafforzeremo il nostro sistema energetico con 76 megawatt di energia verde”, ha affermato Djedovic Handanovic, ricordando che l’obiettivo strategico del governo serbo, definito dalla Strategia per lo sviluppo energetico, è quello di raggiungere il 45 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.