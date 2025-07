Sesto Fiorentino, incendio in un campo: fiamme divorano rotoballe, intervento dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Un incendio è divampato in un campo situato in via Perfetti Ricasoli nel comune di Sesto Fiorentino. Le fiamme hanno coinvolto numerose rotoballe disposte in due distinti fronti di fuoco, alimentando un rogo di notevoli dimensioni. L’allarme è scattato alle ore 14:40. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto operativo del distaccamento di Calenzano e della sede Firenze-Ovest. Impegnate nelle operazioni due squadre, affiancate dal personale specializzato dell’Aib (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana.