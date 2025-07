Settimana lavorativa di quattro giorni: una rivoluzione per il benessere dei lavoratori? Lo studio

MeteoWeb

La settimana lavorativa di quattro giorni senza riduzione dello stipendio si sta affermando come una delle innovazioni più promettenti nel mondo del lavoro. Un recente studio pubblicato su Nature Human Behaviour da Wen Fan, Juliet Schor e colleghi evidenzia i profondi effetti positivi di questa organizzazione del lavoro sul benessere psicofisico dei lavoratori. La ricerca ha coinvolto 2.896 dipendenti in 141 aziende distribuite tra Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti. Per sei mesi, questi lavoratori hanno sperimentato una riduzione dell’orario lavorativo settimanale, passando mediamente da 39 a 34 ore senza alcun taglio salariale. I risultati sono stati confrontati con un gruppo di controllo composto da 285 dipendenti in 12 aziende che hanno mantenuto la settimana lavorativa tradizionale.

I risultati principali: meno burnout, più soddisfazione e salute

Lo studio ha registrato miglioramenti significativi in diversi indicatori di benessere:

Burnout: diminuzione media del 15%, segno di una riduzione dello stress lavorativo e dell’esaurimento.

Soddisfazione lavorativa: aumento del 7%, un dato che suggerisce un miglior rapporto tra vita privata e professionale.

Salute mentale: miglioramento del 13% con una riduzione dei problemi di sonno e della fatica cronica.

Salute fisica: incremento del 9%, anche se gli autori sottolineano che effetti tangibili sulla salute fisica richiedono più tempo per manifestarsi.

L’aspetto più interessante riguarda la correlazione tra la quantità di ore ridotte e i benefici percepiti: chi ha visto una riduzione di 8 ore o più alla settimana ha riportato i maggiori miglioramenti.

Meccanismi alla base dei benefici

Lo studio identifica tre fattori principali che mediano gli effetti positivi della settimana corta:

Aumento della capacità lavorativa percepita: i lavoratori si sentono più in grado di affrontare i compiti quotidiani grazie a un’organizzazione più efficiente e a una riduzione del carico mentale.

Riduzione dei problemi di sonno: avere più tempo libero facilita una migliore igiene del sonno.

Diminuzione della fatica: il tempo extra per il recupero fisico e mentale riduce il senso di esaurimento.

Anche pratiche come l’attività fisica sono aumentate, segno che i dipendenti usano il tempo libero in modo salutare.

Limiti dello studio e prospettive future

Gli autori riconoscono alcune limitazioni:

Le aziende partecipanti si sono auto-selezionate, il che potrebbe significare una maggiore predisposizione verso politiche di benessere.

La maggior parte delle aziende erano piccole e situate in paesi anglofoni ad alto reddito, riducendo la generalizzabilità dei risultati.

I dati raccolti si basano su autovalutazioni dei lavoratori, potenzialmente influenzate da bias positivi.

Nonostante questi limiti, i risultati suggeriscono che sperimentazioni su larga scala, possibilmente sponsorizzate dai governi, potrebbero consolidare le evidenze a favore di una settimana lavorativa ridotta.

Implicazioni per aziende e policymaker

La ricerca rappresenta un punto di svolta per il dibattito sulla gestione del tempo di lavoro. Le aziende che adottano la settimana corta potrebbero:

Ridurre il turnover e le assenze per malattia

Aumentare la produttività grazie a dipendenti più motivati

Migliorare l’attrattiva per nuovi talenti.

Per i decisori politici, questi dati offrono spunti per riforme del mercato del lavoro orientate al benessere sociale. La settimana lavorativa di quattro giorni non è più un’utopia. I dati raccolti da Wen Fan e colleghi mostrano che questa innovazione può portare benefici concreti per lavoratori e aziende, contribuendo a un futuro del lavoro più sostenibile e umano.