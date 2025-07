Settimo Milanese, tragedia nel canale: uomo annega tentando di salvare il suo cane

MeteoWeb

Stava cercando di salvare il suo cane, caduto in un canale a Settimo Milanese ed è scivolato a sua volta in acqua, annegando. E’ successo ieri, 5 luglio. Quando i vigili del fuoco, avvertiti da un passante, sono riusciti a trovarlo, nella tarda serata di ieri, era già morto. Si tratta di un uomo di 57 anni il cui corpo è stato trovato in località Cornaredo, in via Monzoro al confine con Settimo milanese.