“Sharing for Caring”: il Politecnico di Milano presenta la navetta autonoma per le persone fragili

Il futuro della mobilità inclusiva prende forma grazie al progetto “Sharing for Caring”, promosso dal Politecnico di Milano in collaborazione con numerosi partner istituzionali e tecnologici. L’iniziativa mira a introdurre una navetta a guida autonoma progettata per supportare le persone con fragilità, offrendo un servizio di trasporto innovativo e sicuro. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 18 luglio alle ore 10:00 presso il Parco delle Terme di Darfo Boario Terme (Piazzale delle Terme, 3 – 25041 Darfo Boario Terme, BS). L’evento segnerà il lancio del servizio “Robo-caring”, che promette di rivoluzionare l’accessibilità e la mobilità per le persone con esigenze particolari.

Il progetto, sviluppato dal Politecnico di Milano (1863) con il supporto della Fondazione Politecnico di Milano, Regione Lombardia, ICO Falck e il partner tecnologico Cisco, rappresenta un passo significativo verso una società più equa e tecnologicamente avanzata.

Un veicolo intelligente per un trasporto senza barriere

La navetta autonoma è dotata di tecnologie all’avanguardia per la guida autonoma e sistemi di assistenza pensati specificamente per garantire il comfort e la sicurezza di utenti con mobilità ridotta o altre fragilità. “Robo-caring” non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio servizio di supporto alla persona, che punta a migliorare la qualità della vita e a ridurre le disuguaglianze sociali.

Il programma

10:30 Presentazione progetto Sharing for Caring:

Dario Colossi, Sindaco di Darfo Boario Terme

Raffaele Cattaneo, Sottosegretario con delega Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia

Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia

Federico Falck, Presidente Fondazione Ico Falck

Fabio Florio, Manager of Business Development & Leader of Digitaliani Program Cisco

Sergio Matteo Savaresi, Professore e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano

11:30 Live demo con prova di servizio Robo-caring

11:45 Q&A

12:00 Esposizione auto.