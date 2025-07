Shell ottiene il via libera per perforare 5 pozzi per l’esplorazione di petrolio e gas

MeteoWeb

Shell ha ricevuto l’autorizzazione ambientale per perforare fino a 5 pozzi in acque profonde per l’esplorazione di petrolio e gas al largo della costa occidentale del Sudafrica. Lo scorso anno la Shell ha richiesto le autorizzazioni ambientali per perforare pozzi in acque ultra-profonde al largo delle coste namibiane, con particolare attenzione al Northern Cape Ultra Deep Block (NCUD), nel bacino di Orange, al largo della costa occidentale del Sudafrica. I precedenti tentativi di Shell di perforare al largo delle coste namibiane sono finiti in tribunale, poiché gli ambientalisti hanno contestato l’attività di esplorazione di petrolio e gas. Gli analisti ritengono che alcune formazioni offshore che il Sudafrica condivide con le aree al largo della Namibia – il più recente punto caldo per l’esplorazione in acque profonde – potrebbero racchiudere un grande potenziale di risorse. Shell e TotalEnergies hanno già effettuato delle importanti scoperte al largo della Namibia, nello stesso bacino di Orange, che si estende tra le acque sudafricane e namibiane.

Il bacino si estende fino alle acque sudafricane, a sud, e le principali compagnie petrolifere stanno cercando di sfruttare queste aree nella speranza di trovare enormi risorse simili a quelle presenti nella parte namibiana del bacino dell’Orange. Tuttavia, la burocrazia e le controversie legali relative alle trivellazioni al largo del Sudafrica hanno impedito alle major petrolifere di esplorare la costa occidentale del Paese. Mentre il Sudafrica fatica a lanciare un settore nazionale di esplorazione e produzione, la Namibia sta valutando potenziali ulteriori incentivi e opzioni di finanziamento da offrire alle principali compagnie petrolifere internazionali, che stanno preparando dei piani per la produzione al largo del Paese africano. La Namibia “sta valutando dei meccanismi di finanziamento, inclusi strumenti di sostegno al credito e partnership con istituti di credito internazionali”, ha dichiarato a Bloomberg il mese scorso Kornelia Shilunga, consigliere speciale e responsabile dell’unità petrolifera a monte della presidenza namibiana. Lo scorso maggio un alto funzionario namibiano ha affermato che la Namibia prevede che TotalEnergies e la norvegese BW Energy prenderanno le decisioni definitive sugli investimenti nei progetti petroliferi alla fine del 2026.