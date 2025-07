Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone: muore un uomo, inutili i tentativi di rianimazione

MeteoWeb

Un uomo di 65 anni è morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone: è avvenuto nel tardo pomeriggio a Scurano, frazione di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. L’uomo è stato punto mentre era in compagnia di alcuni amici al bar del paese. I primi soccorsi sono stati prestati dalla Croce Rossa, sul posto è poi giunto l’elisoccorso da Parma. Per oltre un’ora gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il 65enne ma non c’è stato nulla da fare.