Si lancia con tuta alare: 50enne italiano muore in Svizzera

Un cittadino italiano di 50 anni, che praticava wingsuit, lo sport estremo con tuta alare, è morto ieri poco dopo mezzogiorno, dopo essersi lanciato nel vuoto da una cima sovrastante la località turistica di Les Diablerets, nel Canton Vaud, Svizzera francofona. Secondo una nota della Polizia cantonale vodese, per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo, che era domiciliato nel Vallese e faceva parte di un gruppo di tre appassionati, si è schiantato al suolo dopo aver urtato una parete rocciosa. I soccorritori, recatisi immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.