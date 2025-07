Si perdono a 2000 metri a causa della nebbia: escursionisti salvati in Valle Po

MeteoWeb

Due escursionisti che si erano persi nel pomeriggio di oggi in alta Valle Po, nel comune di Oncino (Cuneo), sono stati tratti in salvo grazie a un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. I due si trovavano nella zona dell’Alpe Tortorea, a circa 2000 metri di quota, quando sono stati sorpresi da una fitta nebbia che ha reso impossibile proseguire o ritrovare il sentiero.

L’allarme è stato lanciato tramite il numero unico di emergenza 112 e il tempestivo ritrovamento degli escursionisti è stato possibile grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare. Sul posto sono intervenuti la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Vigili del Fuoco volontari di Venasca e personale del Soccorso Alpino. L’elicottero ha trasportato i soccorritori in quota: i due escursionisti sono stati individuati, messi in sicurezza e accompagnati a valle in buone condizioni di salute.