SIAS nel caos totale: blackout di oltre 30 ore e buio dei dati meteo nel giorno più caldo dell’anno in Sicilia

MeteoWeb

È passata più di una giornata intera da quando il sito del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) è andato in blackout totale, e ancora oggi – venerdì 25 luglio 2025 – nessun dato è tornato disponibile. Oltre 30 ore consecutive di blackout per il sistema meteo regionale della Sicilia: non era mai successo prima nella storia del SIAS.

E il contesto non potrebbe essere più drammatico: oggi è il giorno più caldo dell’anno per la Sicilia, con valori superiori ai +40°C più diffusi rispetto a martedì, stavolta in tutte le province della Regione..

Senza la rete della Protezione Civile, la Sicilia sarebbe nel buio meteo totale

In assenza di SIAS, a tenere viva la sorveglianza meteo sull’isola è rimasta solo la rete della Protezione Civile, insieme a pochi strumenti di monitoraggio alternativi e privati. Se non fosse per questi presidi esterni, la Sicilia sarebbe letteralmente cieca, senza alcuna fonte ufficiale per dati meteorologici in tempo reale.

È una vergogna istituzionale che lascia senza parole: mentre milioni di cittadini affrontano il caldo torrido, il sistema meteo regionale dorme. Nessuna spiegazione, nessuna comunicazione ufficiale, nessun intervento visibile per ripristinare un servizio pubblico essenziale.

Il collasso definitivo di un sistema già malato: dati falsati e stazioni inaffidabili

Questo blackout prolungato è solo l’ennesima conferma della crisi strutturale del SIAS. Come già denunciato su MeteoWeb, molte stazioni della rete sono afflitte da problemi tecnici gravi:

La stazione di Floridia , che nel 2021 aveva registrato il presunto record europeo di +48,8°C, ha da anni lo schermo solare rotto , e continua a sovrastimare di 1-2°C le temperature massime .

La stazione di Paternò presenta lo stesso difetto, con letture falsate che inquinano i dati climatici.

È evidente che non siamo di fronte a un incidente isolato, ma a una degenerazione sistemica di un ente regionale che non riesce più a garantire neppure le funzioni minime.

Dove sono le istituzioni? Silenzio assordante davanti a un fallimento clamoroso

A distanza di 30 ore dall’inizio del blackout, nessuna nota ufficiale è stata diffusa né dalla dirigenza del SIAS né dall’assessorato regionale competente. È il silenzio assoluto. Nessuna spiegazione tecnica, nessun aggiornamento, nessuna scusa verso i cittadini.

Questo silenzio è ancora più grave se si considera la centralità dei dati meteo nelle decisioni agricole, sanitarie, logistiche ed emergenziali. Il fallimento del SIAS mette in ginocchio non solo il mondo scientifico, ma anche l’economia agricola e la protezione civile.

Una riforma è urgente: basta incompetenza, servono competenza e trasparenza

Dopo questo crollo totale, non è più rinviabile una riforma radicale del sistema meteorologico siciliano. Il SIAS deve essere ristrutturato dalle fondamenta o sostituito da un nuovo ente affidabile, con:

Gestione trasparente e responsabile

Tecnici specializzati e monitoraggio continuo della qualità dei dati

Standard scientifici allineati alle migliori pratiche internazionali

La meteorologia è una scienza seria, non può essere gestita con superficialità, senza manutenzione né controllo pubblico.

Il blackout del SIAS è il punto più basso mai raggiunto dalla meteorologia pubblica in Sicilia. Una pagina nera che mette a nudo l’incapacità, l’inadeguatezza e l’indifferenza di chi dovrebbe garantire il funzionamento di un sistema vitale. Ora servono risposte immediate, e soprattutto un cambiamento radicale.