Siccità Iran, peggiora la crisi idrica: diversi bacini quasi vuoti

L’Iran si sta preparando a una crisi idrica sempre più grave, perché il caldo estivo estremo sta mettendo a dura prova risorse già in calo. “Siamo in uno stato di siccità“, ha dichiarato questa settimana il Ministro dell’Energia, Abbas Aliabadi, avvertendo che la situazione dei bacini idrici in diverse province è critica. Aliabadi ha esortato i cittadini a risparmiare acqua, minacciando anche di punirli. “Il Ministero dell’Energia prevede di imporre sanzioni severe a chi ne fa un uso eccessivo”, ha dichiarato in un comunicato.

Nella capitale Teheran, che ospita oltre 15 milioni di persone, la situazione è particolarmente grave. Uno dei principali bacini idrici della città potrebbe prosciugarsi entro un mese, secondo l’agenzia di stampa statale Irna. In tutto il Paese, sette grandi invasi sarebbero al di sotto del 10% della loro capacità, mentre due sono già completamente prosciugati nelle province meridionali di Hormozgan e Fars.

Negli ultimi anni, l’Iran e i Paesi limitrofi come Afghanistan e Pakistan hanno assistito a un aumento di eventi meteorologici estremi, come alluvioni improvvise e siccità prolungate, che gli esperti attribuiscono al cambiamento climatico. La carenza idrica dell’Iran è stata ulteriormente aggravata dalla significativa riduzione delle precipitazioni quest’anno, proseguendo una tendenza che dura da anni. Il Ministro dell’Energia Aliabadi ha dichiarato che Teheran è in trattative con Turkmenistan, Afghanistan, Tagikistan e Uzbekistan per importare acqua.

Nella provincia del Khuzestan, ricca di petrolio e con una fiorente attività industriale, nell’Iran sudoccidentale, si prevede che le temperature raggiungeranno i +50°C. Le autorità hanno sospeso le attività lavorative per domani e si prevede che l’ondata di calore durerà fino a venerdì 18 luglio, secondo quanto riportato dai media statali. I media iraniani hanno anche lanciato l’allarme per la scarsa qualità dell’aria, a causa delle imminenti tempeste di sabbia.