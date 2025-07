Siccità, scatta l’allerta in Corsica del Sud: fiumi prosciugati e riserve idriche scarse

MeteoWeb

Scatta l’allerta siccità in Corsica del Sud, con restrizioni per l’irrigazione, il riempimento delle piscine e il lavaggio di auto e barche, mentre il consumo di acqua potabile “batte tutti i record”. Lo ha annunciato la prefettura. Il Dipartimento era già in allerta siccità da 15 giorni dopo “un mese di giugno eccezionale in termini di siccità e caldo”, ha precisato durante una conferenza stampa il capo di gabinetto del prefetto.

I dati della prima metà di luglio hanno confermato la tendenza “molto caldo” e temperature “di 3,5°C superiori alla media stagionale”, ha indicato, precisando che sono stati registrati in media solo “11 millimetri di pioggia” nel Dipartimento e “in realtà, quasi nessuna goccia sulla costa”.

La prefettura rileva una “siccità eccezionale nel sud-est dell’isola”, con il prosciugamento di tre corsi d’acqua (Solenzara, Baracci e Ortolo) e una “riserva idrica scarsa e in diminuzione”, con in particolare la diga di Figari al “58% della sua capacità massima”, contro il “75% dello scorso anno nello stesso periodo”.

Consumo di acqua potabile record

“Il consumo di acqua potabile batte tutti i record”, ha sottolineato il capo di gabinetto, con “un +11% rispetto al record del 2017 e un +27% rispetto alla media degli ultimi dieci anni”. È quindi necessario frenare gli usi non prioritari, ha insistito, indicando che “gli scenari pessimistici potrebbero portarci a non avere una quantità d’acqua sufficiente alla fine di settembre, all’inizio di ottobre, e potrebbero causare problemi di qualità dell’acqua”.

Stato di allerta siccità

Di conseguenza, venerdì 18 luglio sarà emanato un decreto prefettizio che dichiara lo stato di allerta siccità nel Dipartimento della Corsica del Sud, che prevede una restrizione dell’uso dell’acqua, con il divieto di irrigazione a pioggia tra le 11:00 e le 18:00 (agricoltori, privati e collettività), mentre l’irrigazione a goccia rimane consentita. A questa misura si aggiunge il divieto di riempire e svuotare le piscine e di lavare auto e barche con grandi quantità d’acqua.

La situazione in Europa

Dopo le siccità storiche del 2022 e del 2023, la situazione nella Francia metropolitana è “già preoccupante” quest’anno, ha precisato il governo all’inizio di luglio. Secondo l’analisi dell’AFP di inizio luglio sui dati dell’European Drought Observatory (EDO), aggiornati al 20 giugno, quasi la metà dell’Europa e delle coste mediterranee sono colpite da una lunga ondata di siccità.