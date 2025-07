Siria e Azerbaigian firmano un accordo storico per gas e petrolio: al via cooperazione energetica attraverso la Turchia

MeteoWeb

La Siria e l’Azerbaigian hanno firmato un memorandum d’intesa che prevede la cooperazione e il coordinamento nei settori dell’energia, la fornitura di gas naturale alla Siria attraverso la Turchia e la cooperazione e il coordinamento nell’esplorazione petrolifera. Si riferisce all’agenzia stampa siriana “Sana”. Questa mattina il presidente della Siria, Ahmad al Sharaa, è arrivato in Azerbaigian per la sua prima visita ufficiale nel Paese. “E’ stato firmato un accordo per la fornitura di gas naturale alla Siria, come passo avanti verso l’indipendenza energetica e la creazione di partnership strategiche al servizio della nazione e dei suoi cittadini”, ha affermato il ministro dell’Energia siriano Mohammed al Bashir, presente al momento della firma. Lo scorso aprile, Al Sharaa ha incontrato il presidente azero Ilham Aliyev a margine del Forum diplomatico di Antalya 2025 in Turchia. In quell’occasione l’incontro tra Aliyev e Sharaa ha strategico le modalità per rafforzare la cooperazione trilaterale tra Siria, Turchia e Azerbaigian.