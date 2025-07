Sit-in a Francavilla contro il circo: cittadini e Lndc per dire no agli animali nei tendoni

MeteoWeb

Manifestazione per dire basta agli animali nei circhi, ieri sera, a Francavilla al Mare (Chieti). L’iniziativa è stata promossa da Lndc Animal Protection in viale Maiella, dove è stato installato un circo. L’obiettivo era lavorare affinché il Comune adotti un regolamento locale che scoraggi l’arrivo di circhi con animali sul territorio. Al sit-in hanno preso parte alcune decine di persone, tra striscioni e slogan contro lo sfruttamento degli animali. A proposito del circo a Francavilla, i promotori della manifestazione parlano di “una presenza inaccettabile in un’epoca in cui la sensibilità collettiva verso gli animali è profondamente cambiata e che continua a rappresentare una forma di sfruttamento anacronistica e crudele”.