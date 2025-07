In Slovenia, il mese di giugno più caldo dal 1950: scarse precipitazioni e rischio siccità

MeteoWeb

In Slovenia, i dati parziali dell’Agenzia per l’ambiente (Arso) confermano che giugno 2025 è stato il più caldo registrato nel Paese dal 1950. Le precipitazioni hanno raggiunto un minimo storico, pari appena al 24% della media mensile, mentre il mese si è distinto anche per un’insolita abbondanza di ore di sole. La Camera dell’Agricoltura e della Silvicoltura ha lanciato poi l’allarme per una severa carenza idrica, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la produzione agricola. Diversi comuni hanno già attivato misure restrittive sull’uso dell’acqua potabile, vietando ad esempio l’irrigazione di giardini e il riempimento di piscine.

Nel frattempo, resta elevato anche il rischio incendi su gran parte del territorio sloveno.