Soccorsa una 23enne nel rifugio San Nicola: trauma alla mano durante un’escursione

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto nei pressi del rifugio San Nicola, sopra la località Casale San Nicola (Isola del Gran Sasso d’Italia), per prestare aiuto a una giovane escursionista ferita. La ragazza, 23 anni, residente a Roma, stava partecipando a un’escursione in compagnia di un gruppo quando, per cause ancora da chiarire, ha subito un trauma a una mano, che le ha impedito di proseguire lungo il percorso.

L’intervento

Su attivazione della Centrale Operativa del 118, è stato inviato l’elisoccorso con a bordo un medico e un tecnico del Soccorso Alpino, mentre da terra si muoveva una squadra di supporto. Una volta raggiunta la giovane, il personale sanitario ha provveduto a stabilizzarla e a recuperarla con verricello a bordo dell’elicottero.

Nel frattempo, gli altri escursionisti sono stati assistiti dalla squadra di terra, che li ha accompagnati in sicurezza verso Prati di Tivo. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni grazie al tempestivo coordinamento tra elisoccorso e tecnici del CNSAS.