SpaceX prepara Starship al 10° volo, tra speranze e sfide | FOTO

SpaceX ha compiuto un passo significativo verso il 10° volo del suo veicolo Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, con lo spostamento dello stadio superiore sulla piattaforma di lancio. L’annuncio, avvenuto tramite un post su X accompagnato da 4 foto, segna un momento cruciale per l’azienda di Elon Musk, che mira a rendere l’umanità una specie interplanetaria. L’imponente stadio superiore “Ship”, alto 52 metri, è ora pronto per una serie di test preliminari a Starbase, la base operativa di SpaceX nel Texas meridionale. Sebbene non sia stata ancora fissata una data precisa per il lancio, le previsioni indicano che il decollo potrebbe avvenire ad agosto. Elon Musk, in precedenza, aveva ipotizzato un lancio entro “circa 3 settimane” dal 14 luglio, aggiornando poi la stima a “il prossimo mese“.

Starship, il razzo più grande e potente mai costruito

Il veicolo Starship, che raggiunge i 123 metri di altezza nella sua configurazione completa, è composto da 2 elementi in acciaio inossidabile, entrambi progettati per essere completamente riutilizzabili: il gigantesco booster e lo stadio superiore noto come “Ship”. L’attuale “Ship” destinato al 10° volo è il 2° preparato per questa missione, il precedente è esploso il 18 giugno durante un test di accensione statica, a causa del cedimento di un serbatoio di azoto pressurizzato.

I riflettori saranno puntati sullo stadio superiore, che ha incontrato difficoltà negli ultimi 3 voli (gennaio, marzo e maggio), risultando in una perdita del veicolo. Al contrario, il booster Super Heavy ha dimostrato una notevole affidabilità, completando con successo i voli 7 e 8 con un rientro controllato e la cattura tramite i bracci “chopsticks” della torre di lancio. Nonostante un tentativo di ammaraggio nel Golfo del Messico per il volo 9 non sia andato a buon fine, con la disintegrazione del Super Heavy poco dopo l’avvio della manovra di atterraggio, l’attesa per il prossimo volo è palpabile.

Il successo del 10° volo di Starship rappresenterà un ulteriore passo avanti per SpaceX nella sua ambiziosa missione di esplorazione spaziale, aprendo nuove prospettive per il futuro dei viaggi interplanetari.