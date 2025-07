SpaceX verso una valutazione record: ecco quanto vale la compagnia di Elon Musk

MeteoWeb

SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk, sta discutendo piani per raccogliere nuovi fondi e vendere quote di dipendenti e primi investitori in un’operazione che potrebbe portare la sua valutazione a circa 400 miliardi di dollari. Lo riferiscono persone vicine al dossier, evidenziando come questa cifra segnerebbe un record assoluto per un’azienda privata statunitense. La nuova valutazione supererebbe il precedente primato di SpaceX, fissato a 350 miliardi di dollari nel buyback azionario dello scorso dicembre, e la porterebbe al livello di giganti globali come ByteDance (proprietaria di TikTok) e OpenAI.

Un portavoce di SpaceX, formalmente nota come Space Exploration Technologies Corp., non ha rilasciato commenti immediati sulla notizia.

Starlink protagonista della crescita di SpaceX

Secondo le fonti, il rapido sviluppo di Starlink, il servizio di internet satellitare globale di SpaceX, rappresenta uno dei principali motori di questa straordinaria crescita. Starlink contribuirebbe oggi a più della metà dei ricavi annuali dell’azienda, grazie alla crescente diffusione in aree remote e mercati emergenti. Anche il programma Starship, il rivoluzionario sistema di lancio progettato per missioni interplanetarie, ha giocato un ruolo determinante nella valutazione. Nonostante alcuni contrattempi recenti – come l’esplosione di un prototipo durante un test in Texas a giugno – SpaceX continua a raggiungere nuovi traguardi tecnologici che consolidano la sua leadership nel settore.

Un nuovo round di finanziamento e vendita secondaria di quote

La strategia prevede un round primario di finanziamento con la vendita di un numero limitato di nuove azioni a investitori esterni. Contemporaneamente, SpaceX offrirà in vendita azioni detenute da dipendenti e primi investitori in un’operazione secondaria, con un prezzo stabilito dal round principale.

Non è la prima volta che l’azienda utilizza questo modello: nel 2021, un analogo round di finanziamento portò a raccogliere circa 850 milioni di dollari. Le modalità potrebbero ancora subire modifiche in base all’interesse di acquirenti e venditori interni, come accaduto in precedenti buyback.

Un traguardo storico per il settore privato

Se confermata, la valutazione di 400 miliardi di dollari renderebbe SpaceX la più grande azienda privata americana per valore, rafforzando la posizione di Musk come figura centrale dell’innovazione globale. Con Starlink sempre più radicato e Starship in fase avanzata, l’azienda sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo nella corsa allo spazio.