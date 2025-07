Spagna nella morsa del caldo: almeno 102 morti da sabato

MeteoWeb

Una intensa ondata di caldo sta colpendo la Spagna, causando almeno 102 vittime secondo il Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana (MoMo). L’ondata, iniziata sabato scorso, ha spinto l’Agenzia meteorologica statale AEMET a mantenere l’allerta in 12 delle 17 comunità autonome del Paese. Le temperature, superiori alle medie stagionali, stanno raggiungendo picchi preoccupanti: oltre +42°C in Andalusia, in province come Cordoba, Siviglia e Jaén, mentre Madrid e Castiglia-La Mancia registrano valori superiori ai +40°C.

Nel Nord, regioni come Castiglia e León oscillano tra i +38°C e i +39°C, mentre nel Centro/Nord – Estremadura, Cantabria, La Rioja, Asturie e Galizia – la situazione resta critica. In 6 mesi, MoMo ha già attribuito 380 decessi all’eccessivo calore.

L’AEMET segnala inoltre forti temporali, grandinate e raffiche di vento in alcune aree, aggravando il rischio per la popolazione.