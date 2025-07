Spagna, esplosioni e incendio in fabbrica di batterie al litio: allarme nube tossica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Varie esplosioni hanno provocato un incendio in una fabbrica di batterie di litio in un polo industriale a Azuequeca de Henares, in provincia di Guadalajara, in Spagna. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno generato una grande colonna di fumo, segnala il coordinamento delle emergenze a Efe. L’incendio scoppiato poco dopo le 19 non è ancora sotto controllo, mentre la zona è stata isolata.

Le autorità hanno inviato l’allerta sui cellulari ai residenti nei comuni di Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo, interessati da una nube tossica sprigionata dalle esplosioni e dall’incendio, perché restino in casa con finestre e porte chiuse. Con il sistema di ‘Es-Alert’, le autorità hanno fatto anche appello alla popolazione in strada a rientrare nei domicili. Il Comune di Cabanillas del Campo ha attivato il piano di emergenza perché la nube tossica provocata dal rogo ha coperto la località.

L’incendio di vaste dimensioni nella fabbrica ‘Envirobat Espana’ nel poligono industriale di Azuquera de Henares, in Castiglia la Mancia, è stato preceduto da una serie di esplosioni sentite a vari chilometri di distanza. La Polizia ha isolato con un cordone di sicurezza la zona. Dai primi accertamenti i 22 dipendenti dello stabilimento non risulterebbero feriti, secondo fonti dei servizi di emergenza citate dall’agenzia Efe.

Spagna, le immagini dell'incendio nella fabbrica di batterie al litio