In Spagna, il mese di giugno più caldo mai registrato: 3,5°C oltre la media

La Spagna ha registrato il suo mese di giugno più caldo di sempre, con una temperatura media di +23,6°C, di 0,8°C in più rispetto al precedente record del 2017. Lo ha riferito l’agenzia meteorologica (AEMET). “Giugno 2025 ha infranto i record ed è stato estremamente caldo”, ha dichiarato l’AEMET su X, osservando che la temperatura media di questo giugno è stata “di ben 3,5°C superiore alla media” dei mesi di giugno dal 1991 al 2020. Inoltre, la temperatura media di +23,6°C dello scorso giugno è “superiore” alla temperatura media normale di luglio e agosto – rispettivamente +23,1°C e +23°C – ha aggiunto l’AEMET: “è la prima volta che accade”.

Secondo i dati provvisori, giugno 2025 sarebbe anche “il mese più anormalmente caldo” tra quelli disponibili, a causa della differenza di 3,5°C rispetto alla media del periodo 1991-2020.

L’AEMET ha confermato ieri che la Spagna ha registrato una temperatura record di +46°C sabato 28 giugno a Huelva, vicino al confine con il Portogallo, superando il precedente massimo di +45,2°C, raggiunto nel giugno 1965 a Siviglia, sempre in Andalusia.

Come altri Paesi dell’Europa meridionale, la Spagna sta attraversando un’ondata di calore da diversi giorni, con temperature che hanno superato i +40°C in ampie zone del Paese, nonostante l’estate meteorologica sia appena iniziata. Restano attive allerte meteorologiche per le elevate temperature in buona parte del Paese, in particolare nei quadranti nordorientale e sudoccidentale.