Spagna, vasto incendio boschivo nell’Estremadura: 2500 ettari in fumo, oltre 400 evacuati

Un vasto incendio boschivo è divampato sabato 19 luglio nella località di Valdecaballeros, nella provincia di Badajoz, in Estremadura (regione nell’Ovest della Spagna, al confine con il Portogallo), aggravandosi nelle ultime ore a causa del vento. Secondo le prime stime, ancora da confermare ufficialmente, le fiamme potrebbero interessare circa 2500 ettari. Lo riferisce il servizio di emergenza 112 dell’Estremadura.

Tra le misure adottate, è stato disposto lo sgombero del borgo di Cijara, dove si trovavano circa 300 persone impegnate nei festeggiamenti locali. La Croce Rossa ha mobilitato risorse per l’allestimento di alloggi provvisori, in coordinamento con il governo regionale. In precedenza, per motivi di sicurezza, era già stato evacuato un campeggio con 140 persone.

È stata inoltre chiusa al traffico la strada nazionale N-502 tra i chilometri 210 e 212, e si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e di seguire le indicazioni della Guardia Civil presente sul posto.

Il governo regionale dell’Estremadura ha attivato alle 21.45 di sabato il livello operativo 1 del Piano speciale di protezione civile contro gli incendi boschivi (Infocaex), che consente un’intensificazione della risposta e del coordinamento tra i vari servizi di emergenza. Secondo quanto riferito dall’assessorato alla Gestione forestale, l’evoluzione dell’incendio è “abbastanza sfavorevole”, e numerosi mezzi terrestri e aerei sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento.