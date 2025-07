Spagna, incendio in provincia di Tarragona: morto un pompiere

MeteoWeb

Un pompiere è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato lunedì 7 luglio nella provincia di Tarragona e in particolare nell’area di Pauls, in Spagna. L’uomo è caduto in un burrone. Secondo quanto riferisce El Periodico, il pompiere sarebbe svenuto a seguito di un colpo di calore. Il Premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “profondamente dispiaciuto”. “Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai colleghi”, ha affermato il leader su X, esprimendo il suo “riconoscimento per l’enorme lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e dai servizi di emergenza nella lotta agli incendi”.