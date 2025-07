Spagna, il Mar Menor raggiunge per la prima volta i 32°C

MeteoWeb

La laguna costiera del Mar Menor, nella regione di Murcia, in Spagna, ha raggiunto una temperatura di 32°C per la prima volta da quando ci sono le registrazioni. È quanto emerge da un rapporto elaborato dall’Università di Murcia, ripreso da Rtve. Questo aumento di temperatura non è innocuo, poiché riduce l’ossigeno disponibile nell’acqua, causando ipossia per la flora e la fauna che popolano l’area.

“Le temperature sono di quasi 2°C superiori alla media dello scorso anno e sono in progressivo aumento da 15 o 20 anni”, ha spiegato alla radio nazionale Rne, Angel Pérez Ruzafa, professore di Ecologia all’Università di Murcia e autore del rapporto. Il professore ha assicurato inoltre che “in queste condizioni”, il sistema “è al limite”. Il Mar Menor ha subito diverse crisi ecologiche consecutive, da cui si stava lentamente riprendendo.