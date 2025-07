Spagna, stabilizzato l’incendio in provincia di Terragona: in fumo 3200 ettari

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco della Catalogna considerano “stabilizzato” l’incendio forestale che ha bruciato almeno 3.200 ettari di terreno nell’area rurale del Baix Ebre, in provincia di Tarragona: lo si apprende da un comunicato. I lavori di estinzione, tuttavia, proseguiranno: sul campo restano attivi circa cento effettivi e 17 mezzi aerei, hanno aggiunto i pompieri. Dal canto suo, la Protezione Civile ha revocato l’ordine di restare in casa rivolto agli abitanti di sei piccole località e alcuni quartieri della cittadina di Pamplona.

Una misura restrittiva resta in vigore solo per Päuls, il comune di circa 500 residenti in cui il rogo ha avuto origine: rimane infatti valida la richiesta di non spostarsi al di fuori della località.